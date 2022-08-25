Площадь пожаров в Рязанской области возросла до 15 тысяч га

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Рязанской области площадь, пройденная огнем лесных пожаров, увеличилась почти до 15 тысяч гектаров, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Площадь лесных пожаров в Рязанской области выросла за сутки на 3 тысячи гектаров и составляет почти 15 тысяч гектаров. Действуют шесть лесных пожаров, они не угрожают населенным пунктам", – сказал собеседник агентства.

Также сообщается о превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе в двух населенных пунктах области. Так, ПДК по оксиду углерода превышена в городе Спас-Клепики и населенном пункте Верея.

В четверг утром в Рязанскую область прибыли вице-премьер правительства РФ Дмитрий Григоренко, глава МЧС России Александр Куренков, министр природных ресурсов Александр Козлов и мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее Владимир Путин поручил главам регионов принять все меры по борьбе с возгораниями в России и минимизировать последствия от них.

По данным Россельхоза, в России тушат 104 пожара в 18 регионах страны. Общая площадь возгораний – 107 тысяч гектаров. Трудности с тушением пожаров были зафиксированы в Рязанской, Нижегородской, Ростовской областях, а также в Коми, Марий Эл и Якутии.

Президент заявил, что борьба с пожарами остается сложной из-за аномальной жары в России и Европе. Кроме того, в европейской части страны и на Дальнем Востоке по-прежнему сохраняются риски ухудшения ситуации с лесными пожарами.

