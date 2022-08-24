На локализацию лесных пожаров под Рязанью потребуется 2–3 дня – власти

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На локализацию лесных пожаров в Рязанской области потребуется 2–3 дня. На полную ликвидацию возгорания уйдет 1–2 недели, доложил Владимиру Путину врио губернатора региона Павел Малков.

"Специалисты говорят, что если не появятся какие-то новые факторы, то пожар будет локализован в течение двух–трех дней, и ликвидирован в срок от одной до двух недель", – пояснил он.

Президент, в свою очередь, поручил принять все меры по борьбе с возгораниями в России и минимизировать последствия от них.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области площадь активного горения составляет 183 гектара, тушение осложняет жаркая погода. К ликвидации пожаров привлечены дополнительные силы и средства от правительства Москвы.

Речь идет о поливочной технике, пожарно-техническом оборудовании, которое способно обеспечить бесперебойную подачу воды, а также бульдозерах, экскаваторах, необходимых для работ по обновлению и увеличению противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов с учетом складывающейся пожарной обстановки.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил об ухудшении экологической ситуации в столичном регионе из-за увеличения концентрации продуктов горения лесных пожаров в воздухе. Синоптик рекомендовал москвичам прикрыть окна, включить кондиционер, очиститель или освежитель воздуха.

Москвичи начали чувствовать запах гари в городе из-за пожаров в Рязанской области. Вместе с тем в комплексе городского хозяйства столицы рассказали, что состояние воздуха остается в пределах нормы. В Росавиации подчеркнули, что, несмотря на смог, аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают работать в штатном режиме.

