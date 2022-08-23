Синоптик предупредил москвичей об увеличении концентрации продуктов горения лесов

Фото: телеграм-канал Москва 24

Экологическая ситуация в столичном регионе ухудшится из-за увеличения концентрации продуктов горения лесных пожаров в воздухе. Об этом сообщил в телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик рекомендовал москвичам прикрыть окна, включить кондиционер, очиститель или освежитель воздуха.

Вечером 22 августа врио губернатора Рязанской области заявил о введении режима ЧС в регионе из-за лесных пожаров. По его словам, возгорание происходит на территории площадью 8–9 тысяч гектаров.

Ранее сообщалось, что Москва направила 2 340 единиц техники для тушения пожаров в Рязанской области. Также подчеркивалось, что участвующие в ликвидации пожаров в Рязанской области специалисты обеспечены питанием и медицинской помощью.

