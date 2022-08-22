Москва направила 2 340 единиц техники для тушения пожаров в Рязанской области – Бирюков

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Число спасателей из Москвы, задействованных в тушении лесных пожаров в Рязанской области, превысило 9 тысяч человек, заявил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"С тем, чтобы быстрее ликвидировать этот пожар, ликвидировать эту серьезную чрезвычайную ситуацию, (принято решение. – Прим. ред.) сформировать дополнительные силы и средства. Поэтому со вчерашнего дня и сегодня до 9 вечера сюда были сформированы силы в количестве более девяти тысяч человек дополнительно и дополнительно по поручению мэра (Москвы Сергея Собянина. – Прим. ред.) к тем 200 еще примерно 2 340 единиц различной техники", – приводит ТАСС его слова.

Заммэра подчеркнул, что участвующие в ликвидации пожаров в Рязанской области специалисты обеспечены питанием и медицинской помощью.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что группировка, задействованная в тушении лесных пожаров в Рязанской области, увеличена до девяти тысяч человек.

По его словам, несмотря на все принимаемые властями меры, пожары продолжают разгораться, наблюдаются верховые пожары, к очагам возгорания трудно подобраться. Чтобы локализовать их и затем ликвидировать, на место также были направлены 200 единиц спецтехники, в том числе вертолеты.

До этого сообщалось, что вертолеты из Москвы сбросили 2,7 тысячи тонн воды при тушении пожаров в Рязанской области. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков уточнил, что тогда для прокладки дорог к очагам возгорания и организации противопожарных разрывов в Рязанскую область дополнительно перебросили четыре тяжелых бульдозера.

