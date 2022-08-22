Названы причины природных пожаров в России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков перечислил причины лесных пожаров в России. Об этом сообщает RT.

Как отметил эксперт, чаще всего к пожарам на территории лесов приводит неаккуратное и безответственное поведение людей.

"Но большое значение именно для распространения пожаров имеют погодные условия. Наиболее благоприятными условиями для возникновения и развития пожаров являются длительный период отсутствия осадков и высокие температуры", – добавил он.

Синенков подчеркнул, что именно такие погодные условия преобладают последнее время в центре европейской части РФ. Сухая трава и сухие леса способствуют быстрому распространению огня.

"Такая высокая степень пожарной опасности, по нашим предположениям, будет сохраняться всю следующую неделю. Поэтому вероятность образования и распространения пожаров пока будет только увеличиваться", – предупредил он.

Ранее Сергей Собянин заявил, что спасатели из Москвы продолжают помогать соседним регионам в борьбе с лесными пожарами. Так, в Рязанской области в тушении участвуют 6 столичных вертолетов, больше 400 человек и 120 единиц техники. Количество тяжелых бульдозеров, необходимых для создания минерализованных полос и предотвращения распространения огня, увеличено до 14 штук.

В свою очередь, в Московском регионе продлили оранжевый уровень опасности из-за возможных пожаров до вечера вторника, 23 августа.