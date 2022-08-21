Эвакуацию из-за близости лесного пожара объявили в рязанском поселке Голованово

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Эвакуацию объявили в поселке Голованово под Рязанью из-за близости лесного пожара. Об этом сообщил врио губернатора региона Павел Малков в своем телеграм-канале.

"Достаточно высокая опасность для населенного пункта Голованово, принято решение эвакуировать оттуда жителей", – отметил он.

По словам Малкова, также остается высокая опасность для деревни Ольгино, однако оттуда жители уже были эвакуированы.

По остальным же населенным пунктам, как уточнил врио губернатора, опасности нет.

Ранее Малков отмечал, что ситуация с лесными пожарами в Рязанской области находится под контролем.

При этом в МЧС сообщали, что ситуация с пожарами под Рязанью нестабильная и может осложниться в любое время из-за смены погоды.

В свою очередь, в Авиалесоохраны уточняли, что на утро 20 августа в регионе было зарегистрировано пять лесных пожаров общей площадью почти 6,8 тысячи гектаров.

