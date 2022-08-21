Обстановка с пожарами под Рязанью нестабильная и может осложниться в любой момент – МЧС

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Ситуация с пожарами под Рязанью нестабильная и может осложниться в любое время из-за смены погоды, сообщил ТАСС первый заместитель начальника Главного управления пожарной охраны областного МЧС Олег Гребенюк.

"Обстановка в любой момент может осложниться, как это было и в предыдущий период. Погодные условия преподносят нам сюпризы, мы обязаны и вынужденно реагируем на сложившиеся обстоятельства", – отметил он.

При этом Гребенюк уточнил, что при облетах и проведении разведки было зафиксировано, что ситуация продолжает оставаться тяжелой.

Ранее врио губернатора региона Павел Малков заявил, что ситуация с лесными пожарами в Рязанской области находится под контролем.

В свою очередь, в Авиалесоохраны отмечали, что на утро 20 августа в регионе было зарегистрировано пять лесных пожаров общей площадью почти 6,8 тысячи гектаров.

