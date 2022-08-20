Ситуация с пожарами в Рязанской области находится под контролем – власти

Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области находится под контролем, заявил врио губернатора региона Павел Малков в эфире телеканала "Россия 1".

"Пожар в целом уже ограничен, опахан, тяжелая техника работает. Поэтому в целом ситуация контролируемая", – сказал Малков.

В свою очередь, в Авиалесоохраны отмечали, что на утро 20 августа в Рязанской области зарегистрировано пять лесных пожаров общей площадью почти 6,8 тысячи гектаров.

Ранее Сергей Собянин сообщил об обнаружении новых очагов возгорания во Владимирской области, Москва отправила туда 30 единиц техники и 90 человек личного состава пожарных и спасателей.

До этого столичные власти направили 240 спасателей и 78 единиц техники в Рязанскую область для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Два вертолета Московского авиационного центра принимают участие в тушении. На них установлены водосливные устройства емкостью 5 и 15 тонн соответственно.

