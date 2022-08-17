Два московских вертолета тушат лесные пожары в Рязанской области

Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

Два вертолета Московского авиационного центра принимают участие в тушении лесных пожаров в Рязанской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

"Вертолеты Ка-32А и Ми-26Т приступили к работе по тушению пожаров", – заявили в департаменте.

Там уточнили, что на вертолеты установлены водосливные устройства емкостью 5 и 15 тонн соответственно.

По информации МЧС, пожарные ведут борьбу с огнем в Спасском и Рязанском районах области. В тушении принимают участие 60 сотрудников МЧС и 10 единиц техники.

Для помощи в тушении лесных пожаров Сергей Собянин направил в Рязанскую область 240 спасателей департамента ГОЧСиПБ Москвы и 78 единиц техники, в том числе три вертолета: Ка-32А, Ми-26Т и ВК-117 (для авиаразведки).

Утром 17 августа жители нескольких районов Москвы стали ощущать запах гари и небольшой смог. Отмечалось, что запах с утра чувствуется в районе Крылатское, недалеко от Боровского шоссе, в Зюзине, Можайском, Солнцеве и на юго-востоке города.

Позже в Рослесхозе сообщили, что небольшое задымление на юге и юго-востоке столицы наблюдалось от локализованного пожара в Рязанской области. Ситуацию с появлением в Москве запаха гари взял на особый контроль городской главк МЧС.