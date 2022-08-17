Лесной пожар не могут потушить в Ростовской области вторые сутки

Уже вторые сутки не могут потушить лесной пожар в Ростовской области, его площадь увеличилась до 331 гектара.

Пламя удалось лишь локализовать. Сгорели десятки зданий, за помощью к медикам обратились 53 человека. В регионе ввели режим ЧС.

Продолжил бороться с огнем и Дальний Восток. Ситуацию осложнила жара и сильный ветер. И в ближайшее время погода не изменится, предупредили синоптики. Когда удастся победить стихию? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.