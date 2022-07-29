Полиция ликвидировала подпольное казино в центре Москвы – СМИ

18:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Подпольное казино ликвидировано в центре Москвы, сотрудниками полиции было изъято 18 комплектов модифицированного компьютерного оборудования, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"27 июля полицейские пресекли деятельность незаконного игорного заведения на улице Арбат, доме 4, строении 1–1А. Изъято 18 комплектов модифицированного компьютерного оборудования", – отметил он.
Собеседник агентства добавил, что был задержан предполагаемый организатор преступной деятельности, им оказался 31-летний уроженец Братска. Он находится под подпиской о невыезде.
Уточняется, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр"). В настоящее время полиция устанавливает соучастников преступной деятельности.
Ранее Владимир Путин подписал закон о штрафах за услуги перевода денег нелегальным онлайн-казино.
За нарушения, допущенные платежным агентом или оператором связи, юрлица будут оштрафованы на 25–40% от суммы принятого платежа, но не более 5 миллионов рублей. Для должностных лиц взыскание составит от 100 до 500 тысяч рублей.
"Московский патруль": подпольное казино нашли в московской квартире
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