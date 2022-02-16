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Владимир Путин подписал закон о штрафах за услуги перевода денег нелегальным онлайн-казино. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

За нарушения, допущенные платежным агентом или оператором связи, юрлица будут оштрафованы на 25–40% от суммы принятого платежа, но не более 5 миллионов рублей. Для должностных лиц взыскание составит от 100 до 500 тысяч рублей.

На аналогичную сумму могут быть оштрафованы должностные лица кредитной организации. Такой тип ответственности может наступить, если банк не откажет клиенту в переводе, нарушит запрет на заключение договора с ним или не примет меры по расторжению соглашения.

Ожидается, что новый закон повысит эффективность мер по противодействию незаконным лотереям и азартным играм. Также нормы помогут стимулировать кредитные организации, платежных агентов и операторов связи добросовестно выполнять действующие правила и ограничения в данном вопросе.

В августе 2021 года президент РФ Владимир Путин утвердил единый центр учета переводов ставок букмекерских контор. Таковым станет небанковская кредитная организация "Мобильная карта".

