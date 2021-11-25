ГД приняла в I чтении законопроект о штрафах за услуги по переводу денег онлайн-казино

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Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект об установлении административных штрафов для операторов связи за услуги по переводу денег нелегальным онлайн-казино и лотереям.
Согласно проекту, в случае нарушения ему грозит штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей для должностных лиц, от 25 до 40% суммы принятого платежа, но не менее 5 миллионов рублей – для юридических лиц.
Если нарушение допустила кредитная организация, то штраф для должностного лица составит 100–500 тысяч рублей.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите прав потребителей. Авторы инициативы отметили, что закон направлен на пресечение необоснованного сбора персональных данных.
В частности, проект запрещает включать в договора условия, которые навязывают дополнительные товары или услуги.
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