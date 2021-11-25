Названа предварительная дата рассмотрения проектов о QR-кодах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Госдума в ходе пленарного заседания приняла постановление о плане рассмотрения проектов о QR-кодах. Согласно документу, первое чтение запланировано на 16 декабря, сообщает РИА Новости.

Первый вице-спикер ГД Александр Жуков уточнил, что окончательное решение стоит за советом Думы по предложениям комитетов.

В свою очередь, председатель ГД Вячеслав Володин добавил, что решение о вынесении документов на рассмотрение в первом чтении будет приниматься советом Думы, только если оно будет одобрено в думских фракциях и комитетах с участием представителей правительства, в частности глав Оперштаба и вице-премьера страны Татьяны Голиковой.

"Это очень серьезный вопрос. Нам надо его обсуждать, прорабатывать все хитросплетения, все проблемы, связанные с принятием закона. Спрашивать с министерств, готовы они реализовывать эти нормы, которые сами же предложили, или нет", – сказал Володин.

В ноябре правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ. Предполагается, что данные нормы будут действовать с 1 февраля по 1 июня 2022 года.

Позже пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что законопроекты об обязательных QR-кодах в России еще не приняли из-за сложностей, обусловленных тем, что людей необходимо спасти, не навредив при этом экономике страны.

