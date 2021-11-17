В правительстве РФ рассматривается вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к COVID-19

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На площадке правительства РФ рассматривается вопрос о выдаче QR-кодов людям с антителами к COVID-19, сообщила на заседании комитета Госдумы по охране здоровья глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По антителам вопрос значимый, он обсуждается сегодня на площадке правительства. Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения", – приводит РИА Новости слова Поповой.

Она подчеркнула, что QR-коды необходимы для уменьшения контактов людей с целью предотвращения цепочек заражения и смертей. По словам Поповой, данное решение обоснованно и не ущемляет прав граждан.

"QR-коды вводятся только для посещения тех мест, которые посещаются не по жизненной необходимости, никто не вводит и не предлагает вводить QR-коды для посещения аптек, продуктовых магазинов, магазинов первой необходимости, вовсе нет", – пояснила она.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что система QR-кодов необходима в театрах, музеях, торговых центрах, куда люди приходят для досуга и развлечения.

Ранее кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ, нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Согласно одному из проектов, QR-коды на транспорте введут для междугородних и международных авиа- и железнодорожных перевозок.

