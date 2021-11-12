QR-коды на транспорте введут для междугородних и международных авиа- и ж/д перевозок

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Для междугородних и международных перевозок в РФ пассажирам потребуется либо QR-код о прививке, либо медотвод, либо подтверждение перенесенного коронавируса. Об этом говорится в проекте правительства.

"Законопроект "О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" является законопроектом-спутником. Он регулирует порядок использования QR-кодов на железнодорожном и авиатранспорте", – говорится в сообщении.

Дату, до которой можно будет передвигаться авиа- или железнодорожным транспортом без QR-кода, установит кабмин. До введения QR-кодов пассажиров обяжут предъявлять отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

"Такое же исследование потребуется гражданину иностранного государства", – уточнили в правительстве.

Ранее кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ, нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

