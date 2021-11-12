В России с 1 февраля для посещения объектов торговли понадобится QR-код или медотвод

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Правительство РФ подготовило законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах. До 1 февраля на объектах торговли и в учреждениях культуры будут принимать ПЦР-тесты.

После 1 февраля основанием для допуска граждан может быть только медотвод от вакцинации против коронавируса.

"<…> Законопроект <…> предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением <…> либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации", – рассказали в пресс-службе правительства.

Конкретный перечень объектов, где потребуются QR-коды или иные документы регионы будут определять на уровне местных властей.

Ранее кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выступил в поддержку инициативы российских властей о введении обязательных QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах. Специалист подчеркнул эффективность данной меры.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу, 12 ноября, заявила, что сертификат о вакцинации от коронавируса должен стать таким же документом, как паспорт. Представитель правительства призвала уделить особое внимание как можно более скорой вакцинации для достижения коллективного иммунитета в РФ.