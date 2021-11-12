В ГД пояснили, как россияне с антителами смогут получать QR-коды

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Зампредседателя комитета по охране здоровья Сергей Леонов рассказал, как можно будет попасть в реестр сведений о гражданах, которые имеют антитела к коронавирусу, но переболели бессимптомно или не обращались к врачам, сообщает News.ru.
По его словам, если предложение примут, Минздрав утвердит перечень лабораторий, которые могут проводить анализы на антитела. Желающему получить QR-код надо будет сходить в одну из таких лабораторий, рассказать, как давно перенес COVID-19, и сдать анализ.
Если анализ будет положительным, лаборатория, как это делается с сертификатами по вакцинации, автоматически передаст данные Минздраву и на госуслуги. После этого гражданин получит QR-код на полгода.
Автор инициативы добавил, что Минздрав должен будет утвердить тест-системы для определения уровня антител, а также определить количество антител, нужное для получения кода.
Ранее в Госдуме предложили решить вопрос получения QR-кодов для переболевших бессимптомно. Депутат заявил, что такая мера будет актуальна не только для тех, кто переболел бессимптомно и не обращался за помощью к врачам, но и для тех, кто привился иностранной вакциной. Леонов подчеркнул, что сейчас существует проблема, когда человек при наличии достаточного количества антител не может получить QR-код.
В Оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили о подготовке законопроектов, предусматривающих введение в России обязательных QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не планируют вводить дополнительные коронавирусные ограничения на федеральном уровне. Он отметил, что регионы вправе самостоятельно принимать решения, в зависимости от эпидемиологической обстановки.
В то же время в Кремле уверены, что полная отмена QR-кодов возможна только после окончания пандемии. Достижение определенного уровня коллективного иммунитета не является основным условием такой отмены.
Россиянам рассказали, в каких регионах ввели QR-коды
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