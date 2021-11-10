СФ рассмотрит возможность рассылки бумажных QR-кодов тем, у кого нет мобильных устройств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Комитету Совета Федерации по социальной политике было поручено рассмотреть вопрос о рассылке бумажных QR-кодов гражданам, которые не пользуются мобильными устройствами. Об этом сообщает РИА Новости.
"Это совершенно правильный вопрос, ситуация с коронавирусом продолжает оставаться сложной, и те меры и ограничения, которые предпринимаются в регионах, будут сохраняться в большей или меньшей степени", – отметила на заседании палаты спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Во время выступлений был поднят вопрос об отсутствии возможности у жителей отдаленных сел ехать за 200 километров в МФЦ за получением бумажных QR-кодов.
Матвиенко подчеркнула, что нужно разработать соответствующие рекомендации и разъяснения, чтобы люди не остались с данной проблемой один на один.
В России с 16 ноября бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 можно будет получить в МФЦ. Ответственными за исполнение назначены Минцифры и Минздрав. Ведомства должны предусмотреть все возможности, чтобы граждане получали услугу без сбоев, быстро и удобно.
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