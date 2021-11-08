В России начали выдавать новый сертификат о вакцинации или перенесенном коронавирусе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России стартовала выдача нового сертификата о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Документ стал доступен с понедельника, 8 ноября.

Известно, что сертификат доступен на русском и английском языках. Приказ Минздрава о выдаче новых документов был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить форму медицинской документации "Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией", – сообщается в приказе.

Уточняется, что сертификат составляется в автоматическом режиме в электронном виде. Он будет доступен гражданину не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации.

Ранее оформленные сертификаты будут переоформлены автоматически до 1 марта 2022 года. Кроме того, гражданин сможет получить новый образец документа в бумажном виде. Сделать это можно через центры госуслуг "Мои документы".

В новом сертификате будет отображаться информация о владельце, данные о вакцинации и ревакцинации, сведения о наличии медицинских противопоказаний к прививке, а также информация о перенесенном коронавирусе и QR-код.

"В случае появления обновленных данных о профилактических прививках против COVID-19 или медицинских противопоказаний к вакцинации против новой коронавирусной инфекции и (или) перенесенном заболевании <...>, сертификат переоформляется с сохранением ранее внесенных в него сведений", – добавляется в документе.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл принцип действия теста на поддельный сертификат о вакцинации. Он уточнил, что, если человек делал прививку, у него в крови есть антитела к мембранному белку аденовируса Ad26. Однако, если нет таких антител в организме, значит, человек не вакцинировался на самом деле.