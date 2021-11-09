Бумажные сертификаты вакцинации от COVID-19 можно будет получить с 16 ноября

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В России с 16 ноября бумажный сертификат о вакцинации от COVID-19 можно будет получить в МФЦ. Об этом говорится в сообщении правительства России в телеграм-канале.

"Для многих такой вариант удобнее. Это актуально для граждан, которые не зарегистрированы на портале госуслуг либо не имеют возможности самостоятельно распечатать сертификаты", – отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ответственными за исполнение назначены Минцифры и Минздрав. Министерства должны предусмотреть все возможности, чтобы граждане получали такую услугу без сбоев, быстро и удобно.

Глава кабмина подчеркнул, что после режима нерабочих дней в России усилены меры борьбы с COVID-19. Специалисты дезинфицируют транспорт, такси, общественные места, также наращиваются объемы тестирования и вакцинации граждан.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл принцип действия теста на поддельный сертификат о вакцинации. Он уточнил, что, если человек делал прививку, у него в крови есть антитела к мембранному белку аденовируса Ad26. Однако если таких антител в организме нет, человек не вакцинировался.

