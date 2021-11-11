В Кремле не планируют вводить новые ограничения из-за COVID-19 на федеральном уровне

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Дополнительных коронавирусных ограничений на федеральном уровне вводить пока не планируется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом он отметил, что регионы вправе самостоятельно принимать решения, в зависимости от эпидемиологической обстановки.
"Будет усиленное распространение инфекции, будет растущее количество заболевших, растущее количество госпитализированных, будет дополнительная нагрузка на систему здравоохранения, будет потребность в дополнительных мерах по прерыванию цепочек распространения инфекции, и будут дополнительные меры", – цитирует Пескова РИА Новости.
При этом он добавил, что ситуация в стране развивается не самым лучшим образом.
За последние сутки в России подтвердили 40 759 новых случаев коронавируса. В 3 494 (8,6%) из них болезнь протекала без клинических проявлений. Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 8 952 472 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.
На Москву пришлось 6 240 случаев, на Санкт-Петербург – 3 230, на Московскую область – 2 617, на Самарскую область – 1 791, на Республику Крым – 819, на Нижегородскую область – 783, на Воронежскую область – 777, на Свердловскую область – 731, на Красноярский край – 726, на Пермский край – 701, на Башкирию – 680, на Ростовскую область – 650.
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