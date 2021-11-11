В России выявили 40 759 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
За последние сутки в России подтвердили 40 759 новых случаев коронавируса. В 3 494 (8,6%) из них болезнь протекала без клинических проявлений, передает Оперштаб.
На Москву пришлось 6 240 случаев, на Санкт-Петербург – 3 230, на Московскую область – 2 617, на Самарскую область – 1 791, на Республику Крым – 819, на Нижегородскую область – 783, на Воронежскую область – 777, на Свердловскую область – 731, на Красноярский край – 726, на Пермский край – 701, на Башкирию – 680, на Ростовскую область – 650.
Всего с начала пандемии в России зарегистрировали 8 952 472 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший прирост наблюдается в Калмыкии, Камчатском крае и Республике Тыва.
За последние сутки в стране подтверждено 1 237 смертей, за весь период пандемии умер 251 691 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 33 156 человек, за все время – 7 687 317.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в больницах РФ от коронавируса лечатся 258 тысяч человек. Из них 30 тысяч находятся в тяжелом состоянии, а 7 тысяч пациентов подключены к ИВЛ.
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