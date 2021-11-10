В СФ прокомментировали вопрос о введении обязательной вакцинации от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Член социального комитета СФ, заслуженный врач РФ Владимир Круглый сообщил, что вопрос о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в Совфеде не обсуждают. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что соответствующий законопроект обсудят, если он будет разработан коллегами-парламентариями. Круглый также вспомнил, что вакцинацию от коронавируса Госдума не стала включать в Национальный календарь прививок.

Ранее директор Национального исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинацию от коронавирусной инфекции в России нужно сделать обязательной. По его словам, возможность победить COVID-19 появится, когда прививку сделают 70–75% населения страны.