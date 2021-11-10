Гинцбург призвал ввести в России обязательную вакцинацию для победы над COVID-19

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Вакцинацию от коронавирусной инфекции в России необходимо сделать обязательной, считает директор Национального исследовательского Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, возможность победить COVID-19 появится тогда, когда прививку сделают 70–75% населения страны.

"Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в Национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной. <...> Для того чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителей", – сказал ученый в интервью "Российской газете".

Он отметил, что невакцинированный человек наносит вред не только себе, но и своим близким и окружающим. Также Гинцбург сообщил, что результаты клинических испытаний вакцины "Спутник V", проведенных среди детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет, направлены в Минздрав.

"Препарат показал прекрасные результаты по своей эффективности и по полной безопасности. Эффективность даже, то есть количество образующихся антител, которые у подростков вырабатываются в результате такой вакцинации, многократно превышает количество антител, которые образуются у взрослых в результате вакцинации полным "Спутником V", – объяснил Гинцбург.

Ранее Гинцбург рассказал, что в Центре имени Гамалеи начали разработку лекарства из антител для лечения заболевших коронавирусом. Испытания препарата начнутся в январе и завершатся в течение 3–4 месяцев.