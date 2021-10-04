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Общество

15:48

Воробьев призвал включить вакцинацию от коронавируса в календарь прививок

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил премьер-министра Михаила Мишустина включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Воробьев отметил, что было проанализировано количество пациентов, которых госпитализировали и подключили к ИВЛ. Оказалось, что в большинстве случаев в стационары попадают непривитые граждане.

"Первая просьба – включить в национальный календарь прививок вакцинацию от коронавируса. Считаем, что это очень важно и необходимо для сохранения жизни людей", – подчеркнул губернатор.

Воробьев отметил, что в Московской области в сутки госпитализируют около 600–650 человек. При этом выписываются каждый день по 530–570 граждан. На ИВЛ в настоящее время находятся 350 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала организовать в регионах России систему наблюдения за гражданами, которые находятся на самоизоляции. Она напомнила, что сидящему на самоизоляции нельзя контактировать ни с кем, кроме тех, с кем он вместе живет.

Госдума обсудит законопроект о включении вакцины от COVID-19 в нацкалендарь прививок

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
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