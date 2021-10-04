Попова призвала организовать в регионах РФ наблюдение за гражданами на самоизоляции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала организовать в регионах России систему наблюдения за гражданами, которые из-за заражения COVID-19 находятся на режиме самоизоляции. Об этом она сообщила на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Она уточнила, что сидящему на самоизоляции нельзя контактировать ни с кем, кроме тех, с кем он вместе живет.
"Он не может распространять инфекцию, потому что в этом случае он попадает под ответственность как административную, так и уголовную, если кто-то заболевает дальше", – заявила Попова.
По ее словам, контроль за режимом самоизоляции в разных регионах страны, который ведут органы внутренних дел, Росгвардия, местное самоуправление, сотрудники Роспотребнадзора, является частью общей работы, которую надо усилить.
Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что увеличение числа случаев заражения коронавирусом остановить можно, но для этого необходимо максимально быстро повысить уровень коллективного иммунитета.
В Москве выявлено 4 410 новых случаев COVID-19
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