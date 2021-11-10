В ВОЗ предположили, когда может завершиться пандемия коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пандемия коронавируса может завершиться, когда система здравоохранения перестанет быть перегружена, заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
"Как только наша система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализаций и смертей от коронавируса, то есть будет возможность оказывать те услуги, которые оказывались раньше, пандемия, возможно, превратится в эндемию", – рассказал Клюге в интервью газете La Vanguardia.
Также он отметил, что к февралю 2022 года, согласно надежным оценкам, в Европе из-за COVID-19 могут умереть еще около 500 тысяч человек, если тенденция распространения коронавируса не поменяется.
По его словам, пандемия не идет на спад из-за того, что в половине стран Европейского региона замедлились темпы вакцинации населения.
Ранее терапевт-пульмонолог Алексей Никишенков заявил, что в России подъем заболеваемости COVID-19 может продлиться до конца зимы. По его словам, пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден и в ближайшее время увеличится число заражений. Он добавил, что для победы над инфекцией необходимо вакцинироваться и сходить к врачу по поводу имеющихся хронических заболеваний.
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