В ВОЗ предположили, когда может завершиться пандемия коронавируса

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Пандемия коронавируса может завершиться, когда система здравоохранения перестанет быть перегружена, заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

"Как только наша система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализаций и смертей от коронавируса, то есть будет возможность оказывать те услуги, которые оказывались раньше, пандемия, возможно, превратится в эндемию", – рассказал Клюге в интервью газете La Vanguardia.

Также он отметил, что к февралю 2022 года, согласно надежным оценкам, в Европе из-за COVID-19 могут умереть еще около 500 тысяч человек, если тенденция распространения коронавируса не поменяется.

По его словам, пандемия не идет на спад из-за того, что в половине стран Европейского региона замедлились темпы вакцинации населения.

Ранее терапевт-пульмонолог Алексей Никишенков заявил, что в России подъем заболеваемости COVID-19 может продлиться до конца зимы. По его словам, пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден и в ближайшее время увеличится число заражений. Он добавил, что для победы над инфекцией необходимо вакцинироваться и сходить к врачу по поводу имеющихся хронических заболеваний.

