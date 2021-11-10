Эксперт предупредила об обмане с "бесплатными" ПЦР-тестами

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Ситуация с коронавирусом является благоприятной почвой для новых мошеннических сценариев, рассказала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

По ее словам, злоумышленники могут осуществлять сбор данных, предлагая бесплатные медицинские услуги, в том числе проведение ПЦР-тестирования на дому.

"Далеко не всегда преступников интересуют деньги. Персональные и личные данные – не менее ценная добыча мошенника", – приводит слова эксперта РИА Новости.

В ситуации с ПЦР-тестами, подчеркнула Дайнеко, мошенники пользуются мнительностью некоторых людей и их боязнью заразиться. Также человек теряет бдительность, когда услуга предлагается бесплатно.

"Предложение состоит в том, что "лаборант" возьмет анализ на дому, но для этого нужно заполнить анкету, ввести данные СНИЛС, полиса, паспорта и адрес проживания", – рассказала эксперт.

Дайнеко объяснила, что подобный сценарий фишинга нацелен не только на хищение личных данных, но и на создание базы данных людей с необходимым для мошенников шаблоном поведения.

"Такой список может стоить довольно дорого, ведь это уже не просто перечень абонентов мобильного оператора", – добавила специалист.

Дайнеко посоветовала приобретать медицинские услуги только в проверенных и известных местах.

Ранее россиян предупредили о возможности кражи QR-кода мошенниками. По словам специалиста по кибербезопасности Сергея Вакулина, злоумышленники могут украсть код с помощью удаленного доступа к устройству, на котором он хранится. Чтобы этого не произошло, не стоит раскрывать сертификат о вакцинации в общественных местах.