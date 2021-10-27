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Общество

01:14

Россиян предупредили о возможности кражи QR-кода мошенниками

общество

Фото: depositphotos/nirutdps

Похищение QR-кода для подтверждения вакцинации от COVID-19 теоретически возможно. Об этом рассказал специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин, передает газета "Известия".

Украсть QR-код возможно с помощью удаленного доступа к устройству, на котором он хранится, объяснил эксперт, а также с помощью фото или видеофиксации.

По словам Вакулина, чтобы мошенники не смогли зафиксировать идентификатор сертификата или QR-код с помощью фотоаппаратов или камер, не стоит раскрывать документ в общественных местах.

"При получении даже идентификатора сертификата злоумышленник может с помощью конструктора QR-кодов сам его сгенерировать для редиректа на веб-сайт государственных услуг, на котором хранится информация сертификатов", – добавил эксперт

Он также предупредил, что злоумышленники могут не только сами воспользоваться полученной информацией, но и продать ее.

Ранее сообщалось, что в Москве появились мошенники, которые при личном звонке предлагают привязать QR-код вакцинированного от коронавируса к банковским картам.

В столичном Депздраве подчеркнули, что ни сотрудники департамента здравоохранения, ни работники поликлиник не обзванивают граждан с предложением о привязке QR-кода. Такие действия предпринимают только злоумышленники.

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