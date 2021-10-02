Москвичей предупредили о мошенниках, предлагающих привязать QR-код к банковской карте

Москвичей предупредили о новом виде мошенничества. Аферисты звонят и предлагают привязать QR-код, подтверждающий прививку от коронавируса, к банковским или социальным картам. В итоге воруют деньги.

В столичном Депздраве предупреждают, QR-код – самостоятельный элемент. Его не нужно ни к чему привязывать. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.