Водитель BMW сбил пешехода на трассе в Подмосковье

07:41
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Три человека погибли в результате ДТП на трассе М-9 в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Авария произошла на 60-м километре автодороги "Балтия". Водитель BMW сбил пешехода, в результате чего автомобиль перевернулся.
"В результате ДТП три человека погибли, двое пострадали", – говорится в сообщении.
Детей среди жертв нет. Причины и обстоятельства аварии сейчас устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Минувшей ночью четыре человека погибли, еще пятеро пострадали в результате аварии с участием микроавтобуса и грузовика во Владимирской области. ДТП произошло в Гороховецком районе на 327-м километре трассы М-7 "Волга".
Накануне четыре человека погибли и трое пострадали в результате аварии на автодороге в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Там столкнулись автомобили Toyota и "Газель". ДТП произошло на 432-м километре трассы "Кавказ" на выезде из города Баксан.
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