Четыре человека погибли в результате ДТП с "Газелью" в КБР

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Фото: mvdmedia.ru/пресс-служба МВД по КБР
Четыре человека погибли и трое пострадали в результате аварии на автодороге в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Об этом в среду, 29 сентября, сообщает "МВД Медиа".
ДТП произошло на 432-м километре трассы "Кавказ", на выезде из города Баксан. Столкнулись автомобили Toyota и "Газель".
"По предварительным данным, в результате происшествия погибли четыре человека: водитель и три пассажира иномарки", – говорится в сообщении.
Уточняется, что водителю "Газели" и двум пассажирам, среди которых один ребенок, понадобилась медицинская помощь.
Это уже вторая за сутки авария на автодороге "Кавказ". Накануне утром на 424-м километре столкнулись три автомобиля. В результате аварии погибли два человека, еще трое пострадали.
В августе этого года в Баксанском районе КБР произошло еще одно смертельное ДТП. На автодороге Прохладный – Эльбрус столкнулись три машины, в том числе рейсовый микроавтобус "Газель". Погибли три человека, семь пострадали.
По данным ГИБДД, причиной аварии стало попутное столкновение легкового автомобиля Toyota Camry с микроавтобусом, который после этого опрокинулся и столкнулся с грейдером.
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