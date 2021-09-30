Четыре человека погибли в результате ДТП с "Газелью" в КБР

Фото: mvdmedia.ru/пресс-служба МВД по КБР

Четыре человека погибли и трое пострадали в результате аварии на автодороге в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Об этом в среду, 29 сентября, сообщает "МВД Медиа".

ДТП произошло на 432-м километре трассы "Кавказ", на выезде из города Баксан. Столкнулись автомобили Toyota и "Газель".

"По предварительным данным, в результате происшествия погибли четыре человека: водитель и три пассажира иномарки", – говорится в сообщении.

Уточняется, что водителю "Газели" и двум пассажирам, среди которых один ребенок, понадобилась медицинская помощь.

Это уже вторая за сутки авария на автодороге "Кавказ". Накануне утром на 424-м километре столкнулись три автомобиля. В результате аварии погибли два человека, еще трое пострадали.

В августе этого года в Баксанском районе КБР произошло еще одно смертельное ДТП. На автодороге Прохладный – Эльбрус столкнулись три машины, в том числе рейсовый микроавтобус "Газель". Погибли три человека, семь пострадали.

По данным ГИБДД, причиной аварии стало попутное столкновение легкового автомобиля Toyota Camry с микроавтобусом, который после этого опрокинулся и столкнулся с грейдером.