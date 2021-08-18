В КБР задержали водителя, спровоцировавшего ДТП с тремя погибшими

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В Кабардино-Балкарии задержали водителя легкового автомобиля, спровоцировавшего ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру КБР.

"Уголовное дело возбуждено в отношении водителя иномарки по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Он задержан, решается вопрос о мере пресечения", – заявил представитель надзорного ведомства.

Смертельное ДТП произошло 17 августа в 14:15 по московскому времени в Баксанском районе КБР на автодороге Прохладный – Эльбрус. По данным правоохранителей, столкнулись три машины, в том числе рейсовый микроавтобус "Газель".

В ГИБДД МВД России сообщают, что причиной аварии стало попутное столкновение легкового автомобиля Toyota Camry с микроавтобусом, который после этого опрокинулся и столкнулся с грейдером. В результате ДТП скончались три человека. Еще семеро получили ранения.