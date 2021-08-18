ДТП с участием машины экс-гендиректора "Спартака" произошло в Москве – СМИ

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Фото: телеграм-канал "112"
В центре Москвы в ночь на среду, 18 августа, произошло ДТП с внедорожником Range Rover. Автомобиль врезался в мачту освещения и перевернулся. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Уточняется, что водитель скрылся с места аварии до приезда экстренных служб.
По информации телеканала, внедорожник принадлежит бывшему генеральному директору хоккейного клуба "Спартак" Игорю Хохлачеву. Однако он заявил, что сам сейчас находится в Сочи, поэтому не мог быть за рулем. Он также сообщил, что участником данного ДТП не мог быть и его сын – хоккеист Александр Хохлачев. Кроме того, экс-гендиректор "Спартака" предположил, что машину могли угнать.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП в центре Москвы пострадали два человека. Водителя Mercedes E-200 госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Водителя спорткара увезли в больницу в бессознательном состоянии с ушибом головного мозга.
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