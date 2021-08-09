Два человека пострадали в ДТП с Mercedes на Тверской улице

Два автомобиля столкнулись в центре Москвы

Два автомобиля столкнулись на Тверской улице в центре Москвы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Авария произошла в районе 22 дома. По предварительным данным, водитель Mercedes AMG GT неправильно выбрал дистанцию, из-за чего столкнулся с попутно двигавшимся Mercedes E-200. От удара первого отбросило на полосу встречного движения, затем на тротуар и в стену отеля.

В результате аварии водителя Mercedes E-200 госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Водителя спорткара увезли в больницу в бессознательном состоянии с ушибом головного мозга.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренных служб города. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что на Минской улице в Москве произошла авария с участием пяти автомобилей. Пострадали три человека, у них диагностированы нетяжелые травмы. В результате ДТП было затруднено движение в сторону Кутузовского проспекта.