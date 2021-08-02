Движение на Минской улице в Москве восстановлено после ДТП

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Движение на Минской улице в столице восстановлено после ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Движение восстановлено", – говорится в сообщении.

Авария произошла 2 августа. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей не справился с управлением и столкнулся с тремя другими машинами. Один автомобиль отбросило на встречную полосу, в результате чего произошло еще одно столкновение. При этом одна из машин опрокинулась на бок.

В ДТП пострадали три человека, у них диагностированы нетяжелые травмы. По факту аварии организована проверка.

