Мотоциклист погиб после столкновения с ограждением дороги на северо-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Мотоциклист погиб в ДТП на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба ГИБДД в своем телеграм-канале.

Авария произошла на Ярославском шоссе у дома 122. Водитель мотоцикла Suzuki не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на металлическое ограждение проезжей части с правой стороны. Водителя перебросило из сиденья за ограждение эстакады. Транспортное средство при этом осталось на проезжей части,

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливают обстоятельства случившегося.

Авария случилась ранее на шоссе в районе съезда на улицу Александра Печерского в сторону области. В ДТП столкнулись грузовой автомобиль и легковушка.

Сообщалось, что движение осуществлялось только по одной полосе.