На Киевском шоссе в ТиНАО затруднено движение из-за ДТП с грузовиком

Фото: Дептранс Москвы

Грузовик и легковушка столкнулись на 40-м километре Киевского шоссе в ТиНАО, из-за ДТП возник затор на трассе по направлению в область. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На 40 километре Киевского шоссе (в районе съезда на улицу Александра Печерского) в сторону области столкнулись грузовик и легковое авто. Движение открыто только по одной полосе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что машины движутся только по правой полосе.

Ранее на 14-м километре внутренней стороны МКАД опрокинулся автомобиль. Из-за произошедшего на дороге возник затор протяженностью 3,9 километра.