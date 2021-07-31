Движение затруднено на 14-м километре МКАД из-за опрокинувшегося автомобиля

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение транспорта затруднено на 14-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД) из-за опрокинувшегося автомобиля. Об этом сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"На внутренней стороне 14 километра МКАД произошло опрокидывание автомобиля", – говорится в сообщении.

Как уточняется, из-за произошедшего движение затруднено на 3,9 километра.

Ранее грузовой автомобиль опрокинулся на МКАД в районе железнодорожной станции "Мещерская". Сообщалось, что водитель грузовика не справился с управлением. В результате случившегося движение по внутренней стороне МКАД было полностью перекрыто.