Движение перекрыто на МКАД в районе станции "Мещерская" из-за опрокидывания грузовика

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Грузовой автомобиль опрокинулся на МКАД в районе железнодорожной станции "Мещерская". Об этом информирует департамент транспорта Москвы.

По имеющимся данным, авария случилась на внутренней стороне 48-го километра автодороги.

"Грузовой автомобиль не справился с управлением, произошло опрокидывание транспортного средства", – сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В результате случившегося движение по внутренней стороне МКАД оказалось полностью перекрыто. Кроме того, в районе ДТП зафиксированы затруднения длиной в 2 километра.

"Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – попросили в департаменте.

Ранее четыре автомобиля столкнулись на МКАД на юго-востоке столицы. Авария случилась на 15-м километре автодороги.

По предварительным данным, в ДТП пострадал один человек. Он был передан медикам.