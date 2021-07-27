Четыре автомобиля столкнулись на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием четырех машин произошло на МКАД на юго-востоке столицы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По имеющимся данным, авария случилась на 15-м километре автодороги. Там столкнулись четыре легковушки, при этом одна из них перевернулась.

"Перекрыты четыре полосы движения", – уточнил источник.

По предварительным данным, в ДТП пострадал один человек. Он был передан медикам.

Источник также заявил, что на месте аварии произошел разлив топлива. Информация уточняется.

Ранее ДТП произошло на улице Лебедева. Там рейсовый автобус врезался в мачту освещения.

В правоохранительных органах заявили, что водителю стало плохо за рулем. В результате случившегося он не справился с управлением.

По данным столичного главка МВД, из-за ДТП водитель получил травмы. Еще троих пассажиров осматривали медики.