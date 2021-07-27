Четыре автомобиля столкнулись на МКАД

27 июля, 23:16
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ДТП с участием четырех машин произошло на МКАД на юго-востоке столицы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По имеющимся данным, авария случилась на 15-м километре автодороги. Там столкнулись четыре легковушки, при этом одна из них перевернулась.
"Перекрыты четыре полосы движения", – уточнил источник.
По предварительным данным, в ДТП пострадал один человек. Он был передан медикам.
Источник также заявил, что на месте аварии произошел разлив топлива. Информация уточняется.
Ранее ДТП произошло на улице Лебедева. Там рейсовый автобус врезался в мачту освещения.
В правоохранительных органах заявили, что водителю стало плохо за рулем. В результате случившегося он не справился с управлением.
По данным столичного главка МВД, из-за ДТП водитель получил травмы. Еще троих пассажиров осматривали медики.
Причиной ДТП с автобусом на юго-западе Москвы могло стать плохое самочувствие водителя
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