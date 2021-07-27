Причиной ДТП с автобусом на юго-западе Москвы могло стать плохое самочувствие водителя

Причиной ДТП на юго-западе Москвы могло стать плохое самочувствие водителя автобуса. Об этом сообщает ТАСС

Как отметили в правоохранительных органах, водителю стало плохо за рулем, в результате чего он не справился с управлением.

По данным столичного главка МВД, в результате ДТП он получил травмы. Еще троих пассажиров осматривают медики.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы пассажирский автобус врезался в фонарный столб. В Дептрансе уточнили, что авария произошла у дома № 1 в микрорайоне Ленинские Горы.

Подробности происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД. Руководители ГУП "Мосгортранс" также находятся на месте происшествия.