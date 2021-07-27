Пассажирский автобус врезался в столб на юго-западе Москвы

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На юго-западе Москвы пассажирский автобус врезался в фонарный столб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Рядом с главным зданием МГУ имени Ломоносова автобус № 111 с пассажирами въехал в мачту городского освещения, два человека пострадали", – рассказал собеседник агентства.

Один из пострадавших отказался от госпитализации.

В Дептрансе уточнили, что авария произошла у дома № 1 в микрорайоне Ленинские Горы. Подробности происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД. Руководители ГУП "Мосгортранс" также находятся на месте происшествия.

Ранее ДТП произошло на 95-м километре МКАД. Там столкнулись два легковых автомобиля и грузовик, в результате чего было перекрыто движение по трем полосам – двум левым и одной правой. Пострадали два человека.

