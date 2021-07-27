Актер Вадим Андреев из сериалов "Кадетство" и "Молодежка" попал в ДТП

Фото: кадр из сериала "Кадетство. 2 сезон"; режиссер – Валентин Козловский; производство – "Киноконстанта"

Актер театра и кино Вадим Андреев попал в аварию с КамАЗом, сообщает "СтарХит".

По словам артиста, ДТП произошло на днях, а он отделался только ушибами и испугом.

"Все со мной хорошо, спасибо! КамАЗ цел, и я тоже!" – отметил он.

Вадим Андреев известен своими ролями в сериалах "Кадетство" (2006), "Ранетки" (2008) и "Молодежка" (2013). Также он снимался в лентах "У матросов нет вопросов" (1980), "ТАСС уполномочен заявить..." (1984), "Дети Арбата" (2004), "Кармелита" (2005).

Ранее четыре человека стали жертвами аварии в Московской области. ДТП произошло на участке автодороги Коломна – Сельниково. Все погибшие находились в иномарке, которая выехала на встречную полосу и столкнулась с КамАЗом.