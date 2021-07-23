Шесть человек пострадали в ДТП в Приморском крае

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Шесть человек пострадали в результате столкновения двух иномарок в Находке Приморского края. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД РФ, ДТП произошло по вине пьяного 44-летнего водителя.

По предварительным данным, мужчина допустил выезд на встречную полосу.

"Травмирован водитель и четыре пассажира Subaru Forester: женщины в возрасте 31, 42, 47 лет, мужчины в возрасте 34, 41 года, а также 45-летний пассажир автомобиля Honda, чей водитель выехал на встречную полосу", – говорится в сообщении.

В ночь на пятницу, 23 июля, три человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей на Липецкой улице в Москве. Причины и обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.

Накануне в столице произошла еще одна крупная авария. На Ленинградском шоссе столкнулись три машины. По предварительным данным, ДТП спровоцировал таксист, который резко затормозил и запустил цепную реакцию.