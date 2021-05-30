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Легковушка в Башкирии сбила гужевую повозку с людьми. В телеге было девять человек. Все они пострадали. Люди ехали на сельский праздник. На повороте в повозку влетела Toyota. Телега опрокинулась. От мощного удара лошадь подбросило в воздух и она рухнула на машину. Животное пришлось усыпить.
Пара во время ссоры проломила балкон и рухнула на землю. Это произошло в центре Санкт-Петербурга. На кадрах видно, как мужчина и женщина ударились о перила, а затем упали на тротуар. К счастью, под балконом никто в это время не проходил
В Брянской области машина Росгвардии на огромной скорости сбила двух десятилетних детей. Они переезжали дорогу на электросамокате на зеленый свет. Пострадавших экстренно госпитализировали с травмами разной степени тяжести. После происшествия в ведомстве инициировали внутреннюю проверку и пообещали разобраться в случившемся.
В Черном море около Туапсе появилось новое нефтяное пятно. Масляная пленка растянулась на 4 тысячи квадратных метра. Сейчас ее собирают с поверхности воды сорбентом. Специалисты Росприроднадзора берут пробы. Водолазы выяснили, что нефть вытекла из канализационного коллектора, который находится в восьмистах метрах от берега. Это уже второй случай подобного загрязнения около Туапсе.
В Новосибирске сотрудник полиции выстрелил в 19-летнего парня. Он сделал это, якобы, случайно – во время задержания. Инспекторы ДПС пытались остановить на дороге автомобиль, но водитель не выполнил требование. Когда он все-таки остановился, сотрудники попытались его скрутить. Друг водителя решил прийти ему на помощь. Завязалась потасовка. Полицейский, который держал в руке пистолет, прострелил парню голову. Момент выстрела на камеры не попал. Пострадавшего доставили в местную больницу. Местные СМИ пишут, что молодой человек находится в реанимации в тяжелом состоянии.
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