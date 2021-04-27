Врачи рассказали о состоянии выпавшего из окна столичного отеля туриста из Германии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Турист из Германии, выпавший из окна московского отеля, остается в тяжелом состоянии в реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Об этом РИА Новости сообщили в больнице.

"Он в экстренной реанимации, температура 36,7, состояние тяжелое", – говорится в сообщении.

По информации агентства, 23 апреля 42-летний мужчина заселился в номер столичного отеля с девушкой. Они, предположительно, выпили большое количество алкоголя, а утром следующего дня вылезли на крышу.

Турист из Германии спрыгнул с парапета 12-го этажа на 10-й этаж технического балкона, получив при приземлении серьезную травму головы и ушибы.

Ранее сообщалось, что в одном из районов Москвы из окна квартиры, расположенной на 12-м этаже, выпала девочка. Мать сообщила, что дочь страдала от лунатизма и часто ходила во сне. На момент приезда скорой девочка была в сознании и могла говорить.