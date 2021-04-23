На юге Москвы погиб мужчина, упавший на козырек подъезда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном районе Орехово-Борисово Южное погиб мужчина, упавший с высоты. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на экстренные службы.

"По адресу Гурьевский проезд, дом 23, корпус 2, мужчина выпал из окна жилого 17-этажного дома и разбился", – говорится в сообщении.

Уточняется, что погибший упал на козырек подъезда.

Ранее Следственный комитет начал проверку по факту смерти 14-летнего мальчика после падения из окна частого дома.

До этого мужчина выжил после падения с 18-го этажа на севере Москвы. Инцидент произошел на Беломорской улице.