Мужчина выжил после падения с 18-го этажа на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина выпал из окна многоэтажного жилого дома на севере Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

Как передает ТАСС, инцидент произошел на Беломорской улице. Мужчина выпал из окна квартиры на 18-м этаже и выжил.

"В результате падения он получил различные травмы и был госпитализирован", – сообщили в МВД.

По факту случившегося проводится проверка. Источник в правоохранительных органах заявил, что мужчина смог выжить по причине падения в сугроб. При этом состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Ранее семилетняя девочка выпала из окна кухни на седьмом этаже дома в Ярославле. Ребенок приземлился в сугроб и выжил.